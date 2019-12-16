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Марина Порошенко припиняє повноваження голови Українського культурного фонду

Новини » Політика     16.12.2019 - 13:04
Марина Порошенко припиняє повноваження голови Українського культурного фонду
Фото: Марина Порошенко (eurosolidarity.org)

Дружина Порошенка заявила про тиск зі сторони чинної влади

Голова Українського культурного фонду Марина Порошенко написала заяву про дострокове припинення повноважень у Фонді. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням відповідне відеозвернення Марини Порошенко, розміщене на сайті "Європейської солідарності".

Вона, зокрема, заявила, що цим кроком хоче запобігти "тиску з боку чинної влади на членів команди Українського культурного фонду".

"Кілька днів тому від міністра культури молоді і спорту України на Наглядову раду Українського культурного фонду надійшла "пропозиція" достроково припинити мої повноваження як голови Наглядової ради. Зрозуміло, що цей крок ініційовано Офісом президента і про культуру в цій ситуації там явно не думали. Очевидно, що у нас різні погляди на культуру взагалі, і на політичну культуру зокрема", – йдеться у зверненні.

Марина Порошенко заявила, що за час роботи Фонду культурно-мистецька спільнота відчула вагому підтримку і повірила в те, що державна інституція може бути відкритою до людей. А діяльність Фонду отримала схвальні відгуки і від чинного міністра Володимира Бородянського, і від інших представників влади.

"Фонд відбувся і став дієвою інституцією й ефективним інститутом розвитку української культури", – йдеться у заяві.

"Претензія до мене одна – моє прізвище. Я ношу його понад тридцять років і пишаюся ним. Воно увійшло в історію України, і ніхто – ні нинішній президент, ні міністр культури, – викреслити його не зможе. Тож прізвище міняти не збираюсь. І боротися за посаду – також не буду. Я маю честь!", – наголосила Марина Порошенко.

Вона подякувала команді за плідну роботу і підтвердила, що й надалі буде займатися благодійною діяльністю, інклюзивною освітою, культурними і мистецькими проектами.

Марина Порошенко припиняє повноваження голови Українського культурного фонду

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