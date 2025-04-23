В Марганці до 43 зросла кількість постраждалих через удар дрона по автобусу

Атака дрона по автобусу у Марганці

Російська армія вдарила дроном по Марганцю 23 квітня. Пізніше стало відомо про те, що безпілотник влучив в автобуз зі співробітниками місцевого підприємства.

Спочатку повідомлялось про сімох загиблих та 6 поранених. Потім кількість жерт зросла до 9, а постраждалих - до 32.

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