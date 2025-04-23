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В Марганце до 42 возросло количество пострадавших из-за удара дрона по автобусу

Фото: в Марганце до 42 возросло количество пострадавших из-за удара дрона по автобусу (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Наталия Гурковская

В Марганце продолжает расти количество пострадавших из-за атаки дрона по автобусу. Сейчас уже 42 раненых.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Telegram главы Днепропетровской области Сергея Лысака.

"42 человека пострадали из-за вражеского удара по автобусу в Марганце. Такие данные на эту минуту", - рассказал он.

По данным главы ОГА, почти все госпитализированы.

"Только трое пострадавших лечатся амбулаторно. 7 женщин и 2 мужчин - погибли", - Лысак.

 

Атака дрона по автобусу в Марганце

Российская армия ударила дроном по Марганцу 23 апреля. Позже стало известно о том, что беспилотник попал в автобус с сотрудниками местного предприятия.

Сначала сообщалось о семи погибших и 6 раненых. Затем количество жертв возросло до 9, а пострадавших - до 32.

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