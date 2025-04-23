В Марганце до 42 возросло количество пострадавших из-за удара дрона по автобусу

Атака дрона по автобусу в Марганце

Российская армия ударила дроном по Марганцу 23 апреля. Позже стало известно о том, что беспилотник попал в автобус с сотрудниками местного предприятия.

Сначала сообщалось о семи погибших и 6 раненых. Затем количество жертв возросло до 9, а пострадавших - до 32.

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