В Марганце впервые за полвека капитально отремонтируют спортшколу с бассейном

"Уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Для жителей области построили два современных бассейна - в Слобожанском и Никополе. Еще один возводим с нуля в Кривом Роге. Впервые за 45 лет обновляем корпус с бассейном Марганецкой спортивной школы №2", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Бассейн ДЮСШ №2 - единственный на весь город. Оборудование там уже было морально устаревшим и изношенным, стены и пол - обшарпанными.

В настоящее время подрядчики завершают демонтаж. Кроме утепления фасада, замены коммуникаций и внутренней отделки, приведут в порядок чашу бассейна. Подогрев воды будут обеспечивать специальные огромные бойлеры, очистку - мощные фильтры.

Сам бассейн имеет длину 25 метров, а глубину от 1,2 м до 4,5 м. Также есть две вышки для прыжков - 3 и 5 метров.

В спортшколе обновят большой спортивный зал. Обустроят и три тренажерки. В общей сложности здание сможет вместить 800 человек. В Марганце 4 тыс. детей школьного возраста. Из них 1 тыс. учится в городских ДЮСШ.