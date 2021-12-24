ru ua
Пт, 24 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Слобожанском построили современный бассейн: одновременно заниматься могут 100 человек

Новина українською →
Днепр, Пятница 24 декабря 2021 10:26
В Слобожанском построили современный бассейн: одновременно заниматься могут 100 человек Фото: в Слобожанском построили современный бассейн (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Слобожанском Днепропетровской области завершили строительство современного бассейна по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"2021-й стал для Днепропетровщины годом "Большой стройки". Около 100 инфраструктурных объектов построены "с нуля", обновлены, модернизированы. В Слобожанском и Никополе "выросли" современные бассейны", - сообщила заместитель главы ДнепроОГА Ольга Горб.

В Слобожанском построили современный бассейн: одновременно заниматься могут 100 человек

Спортивная локация отвечает всем требованиям - безопасности, оснастке. На первом этаже - современная рецепция и уютное кафе. На втором - большой бассейн на шесть дорожек и малый бассейн. Одновременно в бассейнах смогут плавать около 100 посетителей.

Еще более полусотни человек одновременно смогут заниматься в тренажерных и фитнес залах на третьем этаже. Там же обустроена смотровая площадка.

В Слобожанском построили современный бассейн: одновременно заниматься могут 100 человек

Отдельное внимание было уделено удобствам для людей с инвалидностью: здание имеет лифт, пандусы, специальными подъемниками оборудованы бассейны.

В большом бассейне установлено многоступенчатое испано-американское очистное оборудование, имеющее, в частности, специальные мощные песчаные фильтры и бактерицидные лампы. В детском бассейне - серебряно-катодное очищение.

Ранее сообщалось, что за 2021 год в Днепропетровской области в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построили и отремонтировали около сотни социальных объектов: садики, школы, амбулатории, стадионы, бассейны и более 550 км дорог

Читайте РБК-Украина в Google News
Большая стройка
NEWS
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
Менее 7 тысяч новых заражений и 248 смертей: суточная COVID-статистика в Украине
DAILY
Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Битва за Украину. Хочет ли Путин новой войны и на что готов Запад