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В Марганце впервые за полвека капитально отремонтируют спортшколу с бассейном

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Днепр, Вторник 04 января 2022 15:40
В Марганце впервые за полвека капитально отремонтируют спортшколу с бассейном Фото: в Марганце впервые за полвека капитально отремонтируют спортшколу с бассейном (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

В Марганце Днепропетровской области капитально отремонтируют спортивную школу с бассейном, которой уже исполнилось более 45 лет. Это будет первое капитальное обновление заведения. Работы выполняются в рамках программы президента Владимира Зеленского "Большая стройка".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Днепропетровской ОГА.

"Уделяем внимание развитию спортивной инфраструктуры в регионе. Для жителей области построили два современных бассейна - в Слобожанском и Никополе. Еще один возводим с нуля в Кривом Роге. Впервые за 45 лет обновляем корпус с бассейном Марганецкой спортивной школы №2", - рассказал глава Днепропетровской ОГА Валентин Резниченко.

Бассейн ДЮСШ №2 - единственный на весь город. Оборудование там уже было морально устаревшим и изношенным, стены и пол - обшарпанными.

В настоящее время подрядчики завершают демонтаж. Кроме утепления фасада, замены коммуникаций и внутренней отделки, приведут в порядок чашу бассейна. Подогрев воды будут обеспечивать специальные огромные бойлеры, очистку - мощные фильтры.

Сам бассейн имеет длину 25 метров, а глубину от 1,2 м до 4,5 м. Также есть две вышки для прыжков - 3 и 5 метров.

В Марганце впервые за полвека капитально отремонтируют спортшколу с бассейном

В спортшколе обновят большой спортивный зал. Обустроят и три тренажерки. В общей сложности здание сможет вместить 800 человек. В Марганце 4 тыс. детей школьного возраста. Из них 1 тыс. учится в городских ДЮСШ.

Напомним, в Слобожанском Днепропетровской области по программе президента Владимира Зеленского "Большая стройка" построили современный бассейн, в котором могут заниматься одновременно 100 человек.

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Большая стройка
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