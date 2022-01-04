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У Марганці вперше за пів століття капітально відремонтують спортшколу з басейном

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Дніпро, Вівторок 04 січня 2022 15:40
У Марганці вперше за пів століття капітально відремонтують спортшколу з басейном Фото: у Марганці вперше за пів століття капітально відремонтують спортшколу з басейном (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

У Марганці Дніпропетровської області капітально відремонтують спортшколу із басейном, якій уже виповнилося більше 45 років. Це буде перше капітальне оновлення закладу. Роботи виконуються у межах програми президента Володимира Зеленського "Велике будівництво".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Дніпропетровської ОДА.

"Приділяємо увагу розвитку спортивної інфраструктури в регіоні. Для мешканців області побудували два сучасні басейни - у Слобожанському та Нікополі. Ще один зводимо «з нуля» у Кривому Розі. Вперше за 45 років оновлюємо корпус із басейном Марганецької спортивної школи №2", - розповів голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Басейн ДЮСШ №2 - єдиний на все місто. Обладнання там вже було морально застарілим та зношеним, стіни й підлога - обшарпаними.

Нині підрядники завершують демонтаж. Окрім утеплення фасаду, заміни комунікацій та внутрішнього оздоблення, приведуть до ладу чашу басейну. Підігрів води забезпечуватимуть спеціальні величезні бойлери, очистку - потужні фільтри.

Сам басейн має довжину 25 метрів, а глибину від 1,2 м до 4,5 м. Також є дві вишки для стрибків - 3 і 5 метрів.

У Марганці вперше за пів століття капітально відремонтують спортшколу з басейном

У спортшколі оновлять велику спортивну залу. Облаштують і три тренажерки. Загалом будівля зможе вмістити 800 людей. У Марганці 4 тис дітей шкільного віку. З них 1 тис навчається у міських ДЮСШ.

Нагадаємо, у Слобожанському Дніпропетровської області за програмою президента Володимира Зеленського "Велике будівництво" збудували сучасний басейн, в якому одночасно займатись можуть 100 осіб.

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