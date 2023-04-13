Марченко закликав G7 покарати країни, що допомагають обходити санкції проти Росії

"США та ЄС повинні надіслати потужний сигнал країнам, компаніям та особам, які реекспортували заборонені товари та предмети до Росії", - сказав він.

У контексті відновлення, міністр фінансів зауважив, що Росія завдає значних збитків народу України і має за це заплатити.

"Нам потрібно пришвидшити процедури по використанню заморожених активів РФ для потреб України. Адже ООН вже офіційно визнала, що Росія повинна "нести юридичну відповідальність за всі свої протиправні дії, включаючи відшкодування шкоди", додав Марченко.

У заході в Вашингтоні взяли участь міністри фінансів та голови центробанків країн-членів G7, керівництво МВФ, Світового банку та Європейської комісії.