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Марченко: Украина сможет продавать электроэнергию в Европу

Новина українською →
Понедельник 25 апреля 2022 05:03
Марченко: Украина сможет продавать электроэнергию в Европу Фото: министр финансов Украины Сергей Марченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Министра финансов Украины Сергей Марченко рассказал о возможности реализации на европейском рынке производимой в нашей стране электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина на странице в Facebook.

Чиновник отметил, то недавно Украина присоединилась к европейской энергосети, став членом ENTSO-E.

"Так, производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке. Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами", - пишет Марченко.

Он добавил, что вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев заявил о готовности внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой в Украине электроэнергии.

Ранее глава Минфина Сергей Марченко заявил, что Украине не нужно списание и реструктуризация долгов.

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Министерство финансов Украины Европа Сергей Марченко Электроэнергия
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