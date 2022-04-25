Марченко: Украина сможет продавать электроэнергию в Европу

Министра финансов Украины Сергей Марченко рассказал о возможности реализации на европейском рынке производимой в нашей стране электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Минфина на странице в Facebook.

Чиновник отметил, то недавно Украина присоединилась к европейской энергосети, став членом ENTSO-E. "Так, производимая в Украине электроэнергия сможет реализовываться на европейском рынке. Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами", - пишет Марченко. Он добавил, что вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев заявил о готовности внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой в Украине электроэнергии.