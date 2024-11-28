Марченко розповів, хто з партнерів і в якому обсязі профінансує бюджет-2025
Зовнішні надходження для фінансування бюджету-2025 в розмірі 38,4 млрд доларів Україна отримає за програмою Ukraine Facility, за рахунок кредиту під доходи від заморожених російських активів та коштів МВФ.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів під час пресконференції.
За його словами, за Ukraine Facility очікується 13,7 млрд доларів, від кредиту під російські активи - 22 млрд доларів, від МВФ - 2,7 млрд.
"Сьогодні є всі підстави вважати, що це (кошти від кредиту - ред.) дозволить нам профінансувати бюджет 2025 року", - зазначив Марченко.
Водночас він не виключив, що сума кредиту від заморожених росактивів для використання у 2025 році може бути збільшена, але лише в разі, якщо для фінансування сектору оборони буде потрібно більше коштів.
"Якщо виникне потреба збільшити суттєво бюджет на Збройні сили, сектор безпеки та оборони, будемо за рахунок цих активів збільшувати. У нас така можливість є", - додав міністр.
Бюджет-2025
Нагадаємо, сьогодні, 28 листопада, президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. Документ містить низку важливих показників про те, як житимуть українці наступного року.
Зазначається, що пріоритетом кошторису залишається захист держави.
Зокрема, на фінансування Сил безпеки й оборони, закупівля й виробництво зброї, дронів та техніки буде виділено 2,23 трлн гривень.
Ще 420,9 млрд гривень направлять на соціальний захист, 217 млрд гривень - на охорону здоров'я, 199 млрд гривень - на освіту.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.