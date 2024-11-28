Марченко розповів, хто з партнерів і в якому обсязі профінансує бюджет-2025

Зовнішні надходження для фінансування бюджету-2025 в розмірі 38,4 млрд доларів Україна отримає за програмою Ukraine Facility, за рахунок кредиту під доходи від заморожених російських активів та коштів МВФ.

Як повідомляє РБК-Україна , про це міністр фінансів України Сергій Марченко розповів під час пресконференції.

За його словами, за Ukraine Facility очікується 13,7 млрд доларів, від кредиту під російські активи - 22 млрд доларів, від МВФ - 2,7 млрд.

"Сьогодні є всі підстави вважати, що це (кошти від кредиту - ред.) дозволить нам профінансувати бюджет 2025 року", - зазначив Марченко.

Водночас він не виключив, що сума кредиту від заморожених росактивів для використання у 2025 році може бути збільшена, але лише в разі, якщо для фінансування сектору оборони буде потрібно більше коштів.

"Якщо виникне потреба збільшити суттєво бюджет на Збройні сили, сектор безпеки та оборони, будемо за рахунок цих активів збільшувати. У нас така можливість є", - додав міністр.