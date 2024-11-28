Марченко рассказал, кто из партнеров и в каком объеме профинансирует бюджет-2025
Внешние поступления для финансирования бюджета-2025 в размере 38,4 млрд. долларов Украина получит по программе Ukraine Facility, за счет кредита под доходы от замороженных российских активов и средств МВФ.
Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал во время пресс-конференции.
По его словам, за Ukraine Facility ожидается 13,7 млрд долларов, от кредита под российские активы - 22 млрд долларов, от МВФ - 2,7 млрд.
"Сегодня есть все основания полагать, что это (средства от кредита - ред.) позволит нам профинансировать бюджет 2025 года", - отметил Марченко.
В то же время, он не исключил, что сумма кредита от замороженных росактивов для использования в 2025 году может быть увеличена, но только в случае, если для финансирования сектора обороны потребуется больше средств.
"Если возникнет необходимость существенно увеличить бюджет на Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, будем за счет этих активов увеличивать. У нас такая возможность есть", - добавил министр.
Бюджет-2025
Напомним, сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Документ содержит ряд важных показателей о том, как будут жить украинцы в следующем году.
Приоритетом сметы остается защита государства.
В частности, на финансирование Сил безопасности и обороны, закупку и производство оружия, дронов и техники будет выделено 2,23 трлн гривен.
Еще 420,9 млрд гривен направят на социальную защиту, 217 млрд гривен - на здравоохранение, 199 млрд гривен - на образование.
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