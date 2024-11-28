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Марченко рассказал, кто из партнеров и в каком объеме профинансирует бюджет-2025

Четверг 28 ноября 2024 17:22
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Марченко рассказал, кто из партнеров и в каком объеме профинансирует бюджет-2025 Фото: Сергей Марченко, министр финансов Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова, Юрий Дощатов

Внешние поступления для финансирования бюджета-2025 в размере 38,4 млрд. долларов Украина получит по программе Ukraine Facility, за счет кредита под доходы от замороженных российских активов и средств МВФ.

Как сообщает РБК-Украина, об этом министр финансов Украины Сергей Марченко рассказал во время пресс-конференции.

По его словам, за Ukraine Facility ожидается 13,7 млрд долларов, от кредита под российские активы - 22 млрд долларов, от МВФ - 2,7 млрд.

"Сегодня есть все основания полагать, что это (средства от кредита - ред.) позволит нам профинансировать бюджет 2025 года", - отметил Марченко.

В то же время, он не исключил, что сумма кредита от замороженных росактивов для использования в 2025 году может быть увеличена, но только в случае, если для финансирования сектора обороны потребуется больше средств.

"Если возникнет необходимость существенно увеличить бюджет на Вооруженные силы, сектор безопасности и обороны, будем за счет этих активов увеличивать. У нас такая возможность есть", - добавил министр.

Бюджет-2025

Напомним, сегодня, 28 ноября, президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. Документ содержит ряд важных показателей о том, как будут жить украинцы в следующем году.

Приоритетом сметы остается защита государства.

В частности, на финансирование Сил безопасности и обороны, закупку и производство оружия, дронов и техники будет выделено 2,23 трлн гривен.

Еще 420,9 млрд гривен направят на социальную защиту, 217 млрд гривен - на здравоохранение, 199 млрд гривен - на образование.

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