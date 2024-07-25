Марченко повідомив, коли Україна розраховує на 50 млрд доларів під російські активи

"Війна продовжується, значні фінансові потреби зберігаються. Важливо знайти механізми як забезпечити Україну необхідними засобами вже з перших днів 2025 року. Саме тому нам потрібно пришвидшити розробку процедур використання прибутків від заморожених російських активів. 50 млрд доларів дозволять забезпечити найнагальніші потреби України у 2025 році і посилити стійкість в умовах широкомасштабної війни", - сказав Марченко.

Міністр фінансів повідомив, що з початку війни загалом зовнішнє фінансування складає 89,6 млрд доларів. У 2024 році до держбюджету вже надійшло 16 млрд доларів міжнародної підтримки. Партнери запевнили у спрямуванні необхідного обсягу зовнішньої допомоги у повному обсязі, тобто загалом 38 млрд доларів у 2024 році.

Марченко розповів, що у першому півріччі 2024 року митні та податкові доходи державного бюджету сягнули 20,7 млрд доларів (+10% до плану або +1,6 млрд доларів).

"Мінфін продовжує вживати заходи для нарощення внутрішнього потенціалу. Нещодавно уряд запропонував Верховній Раді внести зміни до Податкового кодексу, які дозволять профінансувати додаткові військові видатки. У 2024 році необхідно мобілізувати додаткові 500,3 млрд грн для забезпечення критично важливих потреб", – зазначив міністр.