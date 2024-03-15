Марченко озвучив план Б на випадок відсутності допомоги Україні від США

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - сказав він.

За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", - сказав міністр.

Водночас Україна напрацьовує інші варіанти. "Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", - повідомив Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Допомога Заходу

Нагадаємо, Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Після цього МВФ схвалив угоду з Україною про програму EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів 31 березня 2023 року.

В останні місяці Конгрес США не може схвалити пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів через позицію республіканців у Палаті представників та колишнього президента Дональда Трампа.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір забезпечити Києву бюджетну підтримку у розмірі 11,8 млрд доларів у 2024 році.

G7- міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).