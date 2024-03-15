Марченко озвучив план Б на випадок відсутності допомоги Україні від США

Україна проситиме країни-члени "Великої сімки" збільшити розмір внесків для допомоги Києву, якщо Конгрес США не ухвалить рішення про допомогу. Але, скоріше за все, гроші від США будуть.

Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час телемарафону.

"Ми завжди сподіваємося на найкраще вирішення питання з точки зору наших інтересів, і ми сподіваємося, що в нижній палаті (Конгресу) рішення буде знайдено. І зараз для цього є підстави. Ми сподіваємося, що пряма бюджетна підтримка збережеться", - сказав він.

За його словами, підтримка США важлива для співпраці з МВФ, "для формування пулу партнерів довіри, які приймаються в рамках G7".

"Ми отримуємо постійні запевнення з боку уряду США, що кошти Україна отримає. Тому цей варіант є основним", - сказав міністр.

Водночас Україна напрацьовує інші варіанти. "Варіант Б, як ми вже зазначали, звернення до всіх країн G7, якщо у нас не буде достатньої підтримки з боку США, щоб вони збільшили розміри своїх вкладів, щоб замістити США", - повідомив Марченко, зазначивши, що це можуть бути не тільки країни "Великої сімки", а й інші, наприклад, Північної Європи, які підтримують Україну.

Допомога Заходу

Нагадаємо, Україна отримала політичні зобов'язання від партнерів щодо надання 122 млрд доларів до 2027 року. Після цього МВФ схвалив угоду з Україною про програму EFF з доступом у розмірі 15,6 млрд доларів 31 березня 2023 року.

В останні місяці Конгрес США не може схвалити пакет допомоги Україні на 60 млрд доларів через позицію республіканців у Палаті представників та колишнього президента Дональда Трампа.

Адміністрація президента США Джо Байдена має намір забезпечити Києву бюджетну підтримку у розмірі 11,8 млрд доларів у 2024 році.

G7- міжнародний клуб урядів семи високорозвинених країн світу (США, Японія, Німеччина, Британія, Франція, Італія, Канада).