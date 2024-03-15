Марченко озвучил план Б на случай отсутствия помощи Украине от США

Украина будет просить страны-члены "Большой семерки" увеличить размер взносов для помощи Киеву, если Конгресс США не примет решения о помощи. Но, скорей всего, деньги от США будут.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время телемарафона.

"Мы всегда надеемся на лучшее решение вопроса с точки зрения наших интересов, и мы надеемся, что в нижней палате (Конгресса) решение будет найдено. И сейчас для этого есть основания. Мы надеемся, что прямая бюджетная поддержка сохранится", - сказал он.

По его словам, поддержка США важна для сотрудничества с МВФ, "для формирования пула партнеров доверия, принимаемых в рамках G7".

"Мы получаем постоянные заверения со стороны правительства США, что средства Украина получит. Поэтому этот вариант является основным", - сказал министр.

В то же время, Украина нарабатывает другие варианты. "Вариант Б, как уже отмечалось, обращение ко всем странам G7, если у нас не будет достаточной поддержки со стороны США, чтобы они увеличили размеры своих вкладов, чтобы заместить США", - сообщил Марченко, отметив, что это могут быть не только страны "Большой семерки", но и другие, например, Северной Европы, поддерживающие Украину.

Помощь Запада

Напомним, Украина получила политические обязательства от партнеров по предоставлению 122 млрд долларов до 2027 года. После этого МВФ одобрил соглашение с Украиной о программе EFF с доступом в размере 15,6 млрд долларов 31 марта 2023 года.

В последние месяцы Конгресс США не может одобрить пакет помощи Украине на 60 млрд долларов из-за позиции республиканцев в Палате представителей и бывшего президента Дональда Трампа.

Администрация президента США Джо Байдена намерена обеспечить Киеву бюджетную поддержку в размере 11,8 млрд долларов в 2024 году.

G7- международный клуб правительств семи высокоразвитых стран мира (США, Япония, Германия, Британия, Франция, Италия, Канада).