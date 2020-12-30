Марченко назвал возможные сроки получения транша МВФ

Министерство финансов рассчитывает получить средства очередного транша по программе Международного валютного фонда в марте 2021 года. Пока что речь идет о 700 млн долларов.

Об этом министр финансов Сергей Марченко сказал в интервью ТСН.

Как напомнил Марченко, первый транш на 2,1 млрд долларов Украина получила в июне.

"Еще должно было поступить два транша по 700 млн долларов в этом году. Они перенесены на следующий год. Поэтому изначально речь идет о 700 млн долларов, которые сможем получить после просмотра программы, ее согласования на уровне миссии и менеджмента МВФ", - сказал он.

Министр финансов сообщил, что переговоры с миссией МВФ, которые начались 21 декабря, продолжатся в следующем году.

"Они ушли на рождественские каникулы. Второй раунд будет в январе. В начале января снова начнем работу с миссией. Обсуждается модальность будущей программы, шаги, которые должны сделать, структурные маяки. Обсуждаем период 2022-2023 гг. Каким образом будем балансировать бюджет, размер дефицита", - сказал он.

Комментируя возможность получения транша в марте, Марченко сказал: "Посмотрим. Возможно, да, если все удастся и все сделаем, как запланировали".

Отметим, президент Владимир Зеленский заявил, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) 21 декабря начинает работу в Украине. От ее результатов зависит предоставление очередного транша.

Представитель Украины в МВФ Владислав Рашкован сообщил, что все запланированные встречи миссии Международного валютного фонда (МВФ) с представителями Украины прошли хорошо. Миссия продолжит работу в начале следующего года.