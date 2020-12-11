Марченко: легализация игорного бизнеса принесет 7,4 млрд гривен

Легализация игорного бизнеса принесет в 2021 году 7,4 млрд гривен. Средства поступят напрямую в государственный бюджет.

Об этом в интервью "Укринформу" рассказал министр финансов Украины Сергей Марченко.

По его словам, план доходов общего фонда бюджета 2020 будет перевыполнен только на 10 млрд гривен за счет налоговой. Однако на следующий год нужно искать дополнительные источники.

"Предусмотрены доходы от узаконивания игорного бизнеса - 7,4 млрд гривен. Приватизация должна дать бюджету еще плюс 12 млрд", - заявил Марченко.

Напомним, летом глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев заявлял, что легализация азартных игр принесет государству примерно 4,5 млрд гривен в год.

Президент Владимир Зеленский подписал закон об игорном бизнесе в августе 2020 года. В то же время Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции отмечает, что он содержит коррупционные риски и фактически не может быть реализован, потому что его положения противоречат друг другу.

Подробнее о том, как будет работать закон читайте в материале РБК-Украина "Азарт в законе: как будет работать игорный бизнес в Украине".