Марченко не бачить проблем з фінансуванням держбюджету до кінця 2023 року

"До кінця 2023 року я не бачу проблем з фінансуванням бюджету", - сказав він.

За його словами, умовою започаткування програми МВФ було надання нашими партнерами, у тому числі країнами G7, гарантій фінансування.

"Вони гарантують, що зможуть профінансувати дефіцит, який не перекривається за рахунок внутрішніх джерел та за рахунок кредитів МВФ. Це ключова умова програми взагалі. До того часу, поки не було забезпечено фінансування бюджетного розриву 2023 року, були складні перемовини. Включилась Канада, додатково виділила кошти Японія, і це дозволило відкрити програму", - повідомив міністр.

Водночас Марченко зазначив, що розуміє потенційні ризики, в тому числі політичні, в різних країнах. "І вже зараз доносимо меседж, що нам важливо мати впевненість у майбутньому. Ми комунікували цей месседж і для Казначейства США, і європейським колегам", - додав він.