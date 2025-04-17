Мінфін готує бюджет наступного року: чи скоротять військові видатки

Міністерство фінансів України очікує високих видатків на оборону наступного року. Є кілька варіантів, де знайти гроші.

Про це сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час дискусії ЦЕС .

"Незважаючи на розмови про можливі мирні переговори, ми не бачимо надійних ознак того, що бюджет наступного року буде вільним від суттєвих військових витрат", - сказав він.

За його словами, тому потрібно дуже виважено підійти до планування наступного бюджету.

"У нас вже є кілька варіантів, і всі вони передбачають більший дефіцит, ніж ми зобов’язалися за програмою МВФ. Це означає, що або нам потрібно знайти нові джерела фінансування, або ризикувати дуже жорсткою посадкою для нашої економіки. А це вже поставить під загрозу нинішню стабільність", - сказав міністр.

Макроекономічна стабільність

Марченко розповів, що наявність програми МВФ - це надзвичайно важливий інструмент, який забезпечує необхідну прозорість і передбачуваність, допомагає планувати майбутню фінансову підтримку та формувати бюджет.

"Практично всі двосторонні угоди та програми фінансової підтримки містять положення про наявність програми МВФ. Тобто якщо ми очікуємо на конкретні програми підтримки від ЄС, США, Японії, Канади чи інших країн, це означає, що ми повинні зберігати чинність програми МВФ", - сказав він.

За його словами, Україна поступово зможе зменшувати залежність від зовнішньої допомоги.

"Під "поступово" я маю на увазі - не надто швидко, адже вже зараз постає багато запитань, як збалансувати бюджет на 2026 рік у межах чинних зобов’язань перед МВФ. Нам потрібно знайти спосіб скоротити дефіцит у 2026 році наполовину порівняно з 2025-м. На жаль, наразі у нас недостатньо аргументів чи обґрунтованих припущень, як саме ми цього досягнемо", сказав він.

Міністр заявив, що це стане ключовою темою майбутніх перемовин із командою МВФ. "Нам потрібно з’ясувати, чи є додаткові джерела для покриття наших потреб", - додав він.