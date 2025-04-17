Минфин готовит бюджет следующего года: сократят ли военные расходы

Министерство финансов Украины ожидает высоких расходов на оборону в следующем году. Есть несколько вариантов, где найти деньги.

Об этом сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время дискуссии ЦЭС .

"Несмотря на разговоры о возможных мирных переговорах, мы не видим надежных признаков того, что бюджет следующего года будет свободным от существенных военных расходов", - сказал он.

По его словам, поэтому нужно очень взвешенно подойти к планированию следующего бюджета.

"У нас уже есть несколько вариантов, и все они предусматривают больший дефицит, чем мы обязались по программе МВФ. Это означает, что либо нам нужно найти новые источники финансирования, либо рисковать очень жесткой посадкой для нашей экономики. А это уже поставит под угрозу нынешнюю стабильность", - сказал министр.

Макроэкономическая стабильность

Марченко рассказал, что наличие программы МВФ - это чрезвычайно важный инструмент, который обеспечивает необходимую прозрачность и предсказуемость, помогает планировать будущую финансовую поддержку и формировать бюджет.

"Практически все двусторонние соглашения и программы финансовой поддержки содержат положение о наличии программы МВФ. То есть если мы ожидаем конкретные программы поддержки от ЕС, США, Японии, Канады или других стран, это означает, что мы должны сохранять действие программы МВФ", - сказал он.

По его словам, Украина постепенно сможет уменьшать зависимость от внешней помощи.

"Под "постепенно" я имею в виду - не слишком быстро, ведь уже сейчас возникает много вопросов, как сбалансировать бюджет на 2026 год в рамках действующих обязательств перед МВФ. Нам нужно найти способ сократить дефицит в 2026 году наполовину по сравнению с 2025-м. К сожалению, сейчас у нас недостаточно аргументов или обоснованных предположений, как именно мы этого достигнем", сказал он.

Министр заявил, что это станет ключевой темой будущих переговоров с командой МВФ. "Нам нужно выяснить, есть ли дополнительные источники для покрытия наших потребностей", - добавил он.