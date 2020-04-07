Марчека уволят с поста главы правления "Укрзализныци", - Криклий

Исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Желько Марчек будет уволен со своей должности. Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий во время онлайн-пресс-конференции.

По его словам, Марчек не оправдал доверие ведомства.

"В "Укрзализныци" есть и.о. главы компании. Но, к сожалению, он не оправдал доверия и в ближайшее время будет уволен. Это вопрос нескольких дней", - заяивл Криклий.

При этом он добавил, что из-за введенного карантина из-за коронавируса конкурс на должность руководителя "Укрзализныци" будет приостановлен, потому что не все могут сейчас пройти собеседование.

Криклий также сообщил, что после завершения карантина будет объявлен новый конкурс на должность главы Администрации морских портов Украины.

"Сейчас в АМПУ есть исполняющий обязанности. Сейчас проводится конкурс на должность председателя АМПУ. Но думаю, уже после карантина будет проводиться новый конкурс. Потому что уже дважды возникали сомнения к кандидатам относительно их порядочности и принадлежности к тем или иным группам", - заявил он.

Напомним, 5 февраля Кабмин временно возложил обязанности главы правления "Укрзализныци" на Желько Марчека. Он будет исполнять обязанности руководителя УЗ до избрания главы правления.

Кроме того, Кабинет министров согласовал увольнение Евгения Кравцова с поста главы правления УЗ. Сам Кравцов о решении уйти с занимаемой должности заявил еще в конце декабря прошлого года. По его словам, он намерен перейти в публичный сектор.