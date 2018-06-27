Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Марадона избежал госпитализации после матча Аргентины и Нигерии

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    27.06.2018 - 13:58
Фото: Диего Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)
Фото: Диего Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

У 57-летнего южноамериканца сильно заболела шея

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, которому стало плохо после матча 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1), сообщил, что с ним все в порядке. Об этом он сам написал в Facebook.

"Хочу всем сказать, что со мной все нормально, - заявил Марадона. - Я не нахожусь в больнице, и меня никто не госпитализировал. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея и я перенес декомпенсацию (сердца). Меня проверил доктор и сказал перед вторым таймом идти домой. Однако я хотел остаться, ведь мы рисковали всем. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку".

 

Castellano Italiano Inglés Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del...

Опубліковано Diego Maradona Вівторок, 26 червня 2018 р.

После матча Марадона отправился из Санкт-Петербурга в Москву на личном самолете.

Отметим, по ходу матча Нигерия - Аргентина бывший игрок запомнился рядом эмоциональных и провокационных поступков.

Напомним, ранее сообщалось, что Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион в связи с пониженным давлением и был доставлен в больницу.

Некоторые СМИ сообщили, что у чемпиона мира-1986 случилась передозировка запрещенными веществами, но вскоре и эта информация была опровергнута. 

Месси побил рекорд Марадоны по количеству обводок на ЧМ В РФ эвакуировали 16 отелей и ресторанов
Теги публикации: Нигерия, ЧМ-2018, Диего Марадона, сборная Аргентины  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"5 из 5 возможных медалей": украинская гимнастка произвела фурор на турнире в Турции (видео)
В Киеве разгромили табор ромов: активисты сделали жесткое заявление
"Киевхлеб" будет судиться с Roshen из-за "Киевского торта"
"Постоянно живу в напряжении": Лидия Таран откровенно рассказала о своей личной жизни
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь