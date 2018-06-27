Марадона избежал госпитализации после матча Аргентины и Нигерии

У 57-летнего южноамериканца сильно заболела шея

Легендарный аргентинский футболист Диего Марадона, которому стало плохо после матча 3 тура группового этапа чемпионата мира-2018 между сборными Аргентины и Нигерии (2:1), сообщил, что с ним все в порядке. Об этом он сам написал в Facebook.

"Хочу всем сказать, что со мной все нормально, - заявил Марадона. - Я не нахожусь в больнице, и меня никто не госпитализировал. В перерыве матча с Нигерией у меня сильно заболела шея и я перенес декомпенсацию (сердца). Меня проверил доктор и сказал перед вторым таймом идти домой. Однако я хотел остаться, ведь мы рисковали всем. Как я мог уйти? Всех целую, спасибо за поддержку".

Castellano Italiano Inglés Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del... Опубліковано Diego Maradona Вівторок, 26 червня 2018 р.

После матча Марадона отправился из Санкт-Петербурга в Москву на личном самолете.

1:41 am Rusia. A punto de . Diego: estás hospitalizado? pic.twitter.com/xfktQFUSk0 — Patricia Villegas (@pvillegas_tlSUR) June 26, 2018

Отметим, по ходу матча Нигерия - Аргентина бывший игрок запомнился рядом эмоциональных и провокационных поступков.

Напомним, ранее сообщалось, что Марадона не смог самостоятельно покинуть стадион в связи с пониженным давлением и был доставлен в больницу.

Некоторые СМИ сообщили, что у чемпиона мира-1986 случилась передозировка запрещенными веществами, но вскоре и эта информация была опровергнута.