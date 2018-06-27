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Марадона уникнув госпіталізації після матчу Аргентини і Нігерії

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    27.06.2018 - 13:58
Фото: Дієго Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)
Фото: Дієго Марадона (facebook.com/DiegoMaradonaOficial)

У 57-річного південноамериканця сильно заболіла шия

Легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона, якому стало погано після матчу 3 туру групового етапу чемпіонату світу-2018 між збірними Аргентини і Нігерії (2:1), повідомив, що з ним все в порядку. Про це він сам написав у Facebook.

"Хочу всім сказати, що зі мною все нормально, - заявив Марадона. - Я не перебуваю в лікарні, і мене ніхто не госпитализировал. У перерві матчу з Нігерією у мене сильно заболіла шия і я переніс декомпенсацию (серця). Мене перевірив лікар і сказав перед другим таймом йти додому. Однак я хотів залишитися, адже ми ризикували всім. Як я міг піти? всіх цілую, дякую за підтримку".

 

Castellano Italiano Inglés Quiero contarles que estoy bien, que no estoy ni estuve internado. En el entretiempo del...

Опубліковано Diego Maradona Вівторок, 26 червня 2018 р.

Після матчу Марадона вирушив із Санкт-Петербурга в Москву на особистому літаку.

Зазначимо, по ходу матчу Нігерія - Аргентина колишній гравець запам'ятався низкою емоційних і провокаційних вчинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Марадона не зміг самостійно покинути стадіон у зв'язку з пониженим тиском і був доставлений в лікарню.

Деякі ЗМІ повідомили, що у чемпіона світу-1986 сталося передозування забороненими речовинами, але незабаром і ця інформація була спростована.

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Теги публікації: Нигерия, ЧМ-2018, Диего Марадона, сборная Аргентины  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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