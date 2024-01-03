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На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили чергову атаку військових РФ (відео)

Україна, Середа 03 січня 2024 21:34
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На Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили чергову атаку військових РФ (відео) Фото: на Мар'їнському напрямку ЗСУ відбили атаку РФ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові на Мар'їнському напрямку відбили чергову атаку російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Мар'їнському напрямку наші воїни відбили чергову атаку російських окупантів", - зауважили в Генштабі.

За словами військових, на відео можна побачити результати роботи українських десантників.

Ситуація на Мар'їнському напрямку

На Мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, 11 разів марно намагався покращити тактичне положення.

Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Олександропіль, Красногорівка, Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, Єлизаветівка, Катеринівка.

Втрати ворога

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 засоби протиповітряної оборони, 3 артилерійських засоби, станцію радіоелектронної боротьби та пункт управління противника.

Нагадаємо, що загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 361 500 військових.

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