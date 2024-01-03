На Марьинском направлении ВСУ отбили очередную атаку военных РФ (видео)
Украинские военные на Марьинском направлении отбили очередную атаку российских оккупантов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
"На Марьинском направлении наши воины отразили очередную атаку российских оккупантов", - отметили в Генштабе.
По словам военных, на видео можно увидеть результаты работы украинских десантников.
Ситуация на Марьинском направлении
На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз тщетно пытался улучшить тактическое положение.
Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.
Потери врага
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.
Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.
Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных.
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