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На Марьинском направлении ВСУ отбили очередную атаку военных РФ (видео)

Украина, Среда 03 января 2024 21:34
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На Марьинском направлении ВСУ отбили очередную атаку военных РФ (видео) Фото: на Марьинском направлении ВСУ отразили атаку РФ (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные на Марьинском направлении отбили очередную атаку российских оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Марьинском направлении наши воины отразили очередную атаку российских оккупантов", - отметили в Генштабе.

По словам военных, на видео можно увидеть результаты работы украинских десантников.

Ситуация на Марьинском направлении

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз тщетно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных.

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