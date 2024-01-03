На Марьинском направлении ВСУ отбили очередную атаку военных РФ (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"На Марьинском направлении наши воины отразили очередную атаку российских оккупантов", - отметили в Генштабе.

По словам военных, на видео можно увидеть результаты работы украинских десантников.

Ситуация на Марьинском направлении

На Марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области, где враг при поддержке авиации 11 раз тщетно пытался улучшить тактическое положение.

Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Александрополь, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Новомихайловка, Елизаветовка, Екатериновка.

Потери врага

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск поразили 3 средства противовоздушной обороны, 3 артиллерийских средства, станцию радиоэлектронной борьбы и пункт управления противника.

Напомним, что общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 361 500 военных.

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