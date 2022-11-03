З Мар'їнки Донецької області евакуювали всіх мешканців

З міста Мар'їнка Донецької області, яке щодня перебуває під ворожими обстрілами, вдалося евакуювати всіх мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зараз у населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі. У сусідній Красногорівці, яка також щодня зазнає обстрілів, залишаються 800 мешканців.

Поліція опублікувала відео роботи підрозділу "Білий янгол", який допомагає евакуювати людей з-під обстрілу. Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.