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З Мар'їнки Донецької області евакуювали всіх мешканців

Фото: з Мар'їнки Донецької області евакуювалися всі жителі (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

З міста Мар'їнка Донецької області, яке щодня перебуває під ворожими обстрілами, вдалося евакуювати всіх мешканців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Національної поліції України.

Зараз у населеному пункті немає жодної вцілілої будівлі. У сусідній Красногорівці, яка також щодня зазнає обстрілів, залишаються 800 мешканців.

Поліція опублікувала відео роботи підрозділу "Білий янгол", який допомагає евакуювати людей з-під обстрілу. Під час чергового рейсу до Красногорівки правоохоронці евакуювали тяжкохвору жінку з підозрою на інсульт, пораненого чоловіка та літню мешканку, яка вирішила виїхати у безпечний регіон.

Раніше ми писали, що сьогодні, 3 жовтня, із села Стельмахівка Луганської області було евакуйовано останніх жителів.

Також повідомлялося, що уряд України закликає до евакуації лише жителів тих регіонів, які знаходяться у безпосередній близькості до лінії фронту. Але плани евакуації розроблені всім областей.

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