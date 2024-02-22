Не лише Авдіївка. В ЗСУ назвали ще одну найгарячішу ділянку фронту

За поточну добу, за словами Лиховія, росіяни намагались прорватись у Мар'янському напрямку 31 раз. Ця частина фронту наразі "найгарячіша".

Він зауважив, що не слід концентруватись тільки на Авдіївському напрямку, адже зараз "на першому місці" саме Мар'їнський напрямок. На Авдіївському напрямку, за його словами, теж "гаряче" – Сили оборони відбили сім штурмів окупантів протягом доби.

Саме на Авдіївський і Мар’їнський напрямки припадає цілковита більшість ударів армії РФ авіацією, артилерією і дронами-камікадзе, зазначив речник ОСУВ "Таврія".

"Варто зауважити, що ситуація є динамічною. Наші війська вчора успішно відновили кілька позицій як на Авдіївському, так і на Мар’їнському напрямках. На Авдіївському напрямку українським військовим здалися або були взяті в полон більше десятка російських окупантів", - заявив Лиховій.

Захоплення Авдіївки

17 лютого головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський оголосив про виведення українських військ з Авдіївки через загрозу оточення з боку ворога. Причиною стали штурмові дії російських сил у місті та підсилення авіації.

За інформацією Інституту вивчення війни, українські війська зможуть встановити нові оборонні рубежі поблизу Авдіївки та зупинити просування ворога.

Протягом 18 лютого російські сили намагалися штурмувати селище Ластівчине на заході від Авдіївки, проте українські сили оборони відбили 14 атак.

Військовий експерт Олексій Гетьман вважає, що обвалення фронту під Авдіївкою малоймовірне. Згідно з картами Deep State, є певні успіхи ворога біля Ластівчиного на захід від Авдіївки.