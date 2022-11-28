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Мапу з "Пунктами незламності" змінили: тепер відображатимуться 3 основні категорії

Фото: "Пункт незламності" у Києві (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

На оновленій онлайн-карті з "Пунктами незламності" тепер відображаються кілька категорій об'єктів, у тому числі й від бізнесу та з аптеками, магазинами, АЗС та банками, які продовжать роботу у разі відключення електроенергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенка.

Чиновник зазначив, що на інтерактивній карті з "Пунктами" відтепер відображатимуться три основні категорії:

  1. "Пункти Незламності" - це місця організовані обласною владою та ДСНС, які мають генератор (підзарядка гаджетів), тепло, інтернет, чай/каву, аптечку.
  2. "Пункти Незламності" відповідального бізнесу - тут є можливість безплатно підзарядити гаджети.
  3. Магазини, аптеки, АЗК та відділення банків, які працюватимуть при відключенні електроенергії - тут не надають послуги з підзарядки гаджетів.

Мапа доступна для перегляду за цим лінком: https://nezlamnist.gov.ua/

Заступник голови ВП додав, що "Пункти незламності" регулярно перевірятимуть для контролю їх забезпечення.

"Важливо, щоб люди могли отримати все необхідне та розраховувати на допомогу у скрутні моменти", - додав чиновник.

Раніше у ДСНС повідомили, що по всій Україні було розгорнуто 979 "Пунктів незламності".

Нагадаємо, в Україні почали розгортати "Пункти незламності", які забезпечують громадян теплом, електроенергією та стабільним зв'язком. Скористатися ними можуть всі, хто потребує допомоги.

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пункти незламності