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Карту с "Пунктами несокрушимости" изменили: теперь будут отображаться 3 основные категории

Фото: "Пункт несокрушимости" в Киеве (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

На обновленной онлайн-карте с "Пунктами несокрушимости" теперь отображаются несколько категорий объектов, в том числе и от бизнеса и с аптеками, магазинами, АЗС и банками, которые продолжат работу в случае отключения электроэнергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

Чиновник отметил, что на интерактивной карте с "Пунктами" отныне будут отображаться три основных категории:

  1. "Пункты Несокрушимости" - это места организованные областными властями и ГСЧС, которые имеют генератор (подзарядка гаджетов), тепло, интернет, чай/кофе, аптечку.
  2. "Пункты Несокрушимости" ответственного бизнеса - здесь есть возможность бесплатно подзарядить гаджеты.
  3. Магазины, аптеки, АЗК и отделения банков, которые будут работать при отключении электроэнергии - тут не предоставляют услуги по подзарядке гаджетов.

Карта доступна для просмотра по этому линку: https://nezlamnist.gov.ua/

Замглавы ОП добавил, что "Пункты несокрушимости" будут регулярно инспектировать для контроля их обеспечения.

"Важно, чтобы люди могли получить все необходимое и рассчитывать на помощь в трудные моменты", - добавил чиновник.

Ранее в ГСЧС сообщили, что по всей Украине было развернуто 979 "Пунктов несокрушимости".

Напомним, в Украине начали разворачивать "Пункты несокрушимости", обеспечивающие граждан теплом, электроэнергией и стабильной связью. Воспользоваться ими могут все нуждающиеся в помощи.

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