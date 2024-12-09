Мапа банківських відділень, що працюють під час блекауту, з'явилася в "Дії"

Банківські відділення, що входять у мережу power banking та працюватимуть навіть під час блекауту, відтепер можна знайти в державному застосунку Дія на мапі "пунктів незламності".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НБУ.
Як зазначили в пресслужбі, українці зможуть швидко знайти інформацію про відділення банків, які працюватимуть та надаватимуть банківські послуги в разі довготривалих відключень світла та зв’язку.
"Відображення мапи відділень мережі power banking у застосунку Дія - ще один важливий крок у забезпеченні громадської безпеки та зручного доступу до банківських послуг у надзвичайних ситуаціях", - сказав голова НБУ Андрій Пишний.
Для перегляду мапи "пунктів незламності" в Дії потрібно перейти у меню до розділу "сервіси" - "незламність". Відділення мережі power banking можна знайти на мапі серед загального списку пунктів незламності, вибравши зручність "Банкінг".
Power banking - це створена за ініціативи НБУ об’єднана мережа відділень банків України, які здатні надавати банківські послуги у кризовій ситуації, зокрема під час тривалого блекауту.
Проєкт об’єднав майже всі банки країни та наразі налічує близько 2 400 банківських відділень по всій Україні, що забезпечені альтернативними джерелами енергії та резервними каналами зв’язку, посиленою інкасацією готівки та додатковим персоналом.
Це майже 55% від загальної кількості банківських відділень (крім непрацюючих та тих, що розташовані на окупованих територіях та територіях, де ведуться/можливі бойові дії).
Мапа відділень мережі power banking доступна також на інформаційному ресурсі Національного банку.
Нагадаємо, Україна пройшла вересень та жовтень без графіків відключень світла. Світло почали відключати після масованої атаки 17 листопада.
"Укренерго" готується до кількох варіантів. Найгірший сценарій передбачає продовження масованих обстрілів інфраструктури, передавальної мережі, об'єктів генерації. У такому разі світло відключатимуть до 8 годин на добу.