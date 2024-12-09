Карта банковских отделений, работающих во время блекаута, появилась в Дії

Как отметили в пресс-службе, украинцы смогут быстро найти информацию об отделениях банков, которые будут работать и будут предоставлять банковские услуги в случае долгосрочных отключений света и связи.

"Отражение карты отделений сети power banking в приложении Дія - еще один важный шаг в обеспечении общественной безопасности и удобного доступа к банковским услугам в чрезвычайных ситуациях", - сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Как найти отделение

Для просмотра карты "пунктов несокрушимости" в Дії нужно перейти в меню в раздел "сервисы" - "несокрушимость". Отделение сети power banking можно найти на карте среди общего списка пунктов несокрушимости, выбрав удобство "Банкинг".

Что такое power banking

Power banking – это созданная по инициативе НБУ объединенная сеть отделений банков Украины, которые способны оказывать банковские услуги в кризисной ситуации, в частности, во время длительного блекаута.

Проект объединил почти все банки страны и насчитывает около 2 400 банковских отделений по всей Украине, которые обеспечены альтернативными источниками энергии и резервными каналами связи, усиленной инкассацией наличных денег и дополнительным персоналом.

Это почти 55% от общего количества банковских отделений (кроме неработающих и расположенных на оккупированных территориях и территориях, где ведутся/возможны боевые действия).

Карта отделений сети Power Banking доступна также на информационном ресурсе Национального банка.