"МанСіті" пройшов "Баварію" на шляху до 1/2 фіналу ЛЧ

Ліга чемпіонів, 1/4 фіналу, матчі відповіді:

"Баварія" - "Манчестер Сіті" - 1:1

Голи: Холанд, 57, Кімміх, 83

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Мюнхенська "Баварія" на своєму полі приймала "Ман Сіті". Господарям поля після розгромної поразки у першому матчі необхідно було відіграти три м'ячі. У першому таймі німецька команда проводила агресивні атаки, тримала м'яч під контролем, що зробити суперникам команди Гвардіоли вдається доволі рідко, однак реалізувати свої моменти господарі Альянс арени так і не змогли. Натомість "Манчестер Сіті" в контратаці отримали право на пробиття 11-метрового. Форвард "містян" Ерлінг Холанд схибив з позначки.

У другому таймі "Баварія" продовжила атакувати ворота суперника. Гості майстерно вичікували можливості для швидких контратак. На 57-ій хвилині матчу Ерлінг Холанд із передачі Кевіна Де Брюйне таки відправив м'яч у сітку, чим збільшив перевагу своєї команди над "Баварією" за сумою двох поєдинків до непристойних 0:4. Наприкінці поєдинку, на 83-ій хвилин хавбек мюнхенців Йозуа Кімміх з пенальні відквитав один м'яч чим встановив остаточний результат у матчі 1:1.