Манько розповів про ситуацію на фронті та відповів на особисту критику

Ситуація на фронті: Відбиті атаки та знищена техніка

За словами Валентина Манька, найбільш гарячими точками залишаються:

Запорізький напрямок

"Противник намагався 3-4 накати прорвати нашу лінію оборони. Значить, був знищений максимально... Вся техніка, яка сьогодні просто десятками їхала... була вся знищена", - написав начальник Управління штурмових підрозділів. Він відзначив злагоджену роботу 17-го корпусу та успішне продовження операцій штурмових підрозділів.

Новопавлівський напрямок

Було зафіксовано три спроби прориву ворога. Завдяки 425-му окремому штурмовому полку та 5-ій штурмовій бригаді противнику не дали вірватися у Дніпропетровську область.

Покровський напрямок

"Ідуть важкі бої, поки не можу вам нічого сказати... Гарячий, дуже гарячий, але також ситуація під нашим контролем. Тобто, поки противник, ми знищуємо всього противника, який туди намерюється зайти", - зазначив Манько.

Добропільський напрямок

Триває спеціальна операція, кільце навколо ворожих сил "згужується".

Харківський напрямок (Куп'янськ)

Штурмові підрозділи почали роботу: "важко, але ми вже працюємо. Так просто ворог там не пройде."

Сумський та Курський напрямки

"Так само далі тримаємо, утримуємо і відштовхуємо ворога далі", - розповів він.

Особисте звернення та мовна позиція

Валентин Манько, який має бойовий досвід з 2014 року, зачепив тему мови та критики на свою адресу. Він підкреслив, що незважаючи на те, що навчався в російськомовних закладах, 11 років присвятив своє життя захисту України, має численні поранення та контузії.

"Я створюю ці війська штурмові завдяки пану головнокомандувачу і багатьом з моїм друзям... І ми створюємо всі разом, для того, щоб посилити. І вони зараз вкрай потрібні нам", - заявив він.

На критику щодо його соціальних мереж та вживання мови, він емоційно відповів: "Скільки років я присвятив свого життя, замість того, щоб виховувати своїх дітей, я присвячую його захисту своєї країни, своєї держави".

Він також додав, що бере участь у десятках штурмів, особисто знищував російських солдатів, а під його командуванням було ліквідовано тисячі ворогів і десятки одиниць техніки з 2014 року.

"Для мене Україна - найдорожче, що є на світі. Вважаю, що для українізації зробив достатньо. Щодо моїх соцмереж - виправлю. Дякую, що звернули на це увагу," - підкреслив начальник Управління.

Заклик до підтримки та мобілізації

Начальник Управління штурмових підрозділів закликав донатити на потреби військових, особливо на тлі погіршення погодних умов.

"Хлопцям дуже потрібні квадроцикли, дуже багато туманні роботи, нічної роботи. Потрібні дуже ПВС, ПБС, потрібні безпілотні системи різного типу. Прошу донатити, не шкодуйте, тому що ми вже працюємо для вас", - звернувся він.

Наостанок, Валентин Манько закликав усіх громадян, хто ще не в лавах ЗСУ: "Вступайте. Ви нам потрібні. Українізація нині можлива лише зі зброєю в руках. Слава Україні! Слава штурмовим військам!".