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Манипуляция фактами. МИД ответил на претензии Путина по активам СССР

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Киев, Понедельник 13 декабря 2021 13:44
Манипуляция фактами. МИД ответил на претензии Путина по активам СССР Фото: президент России Владимир Путин (kremlin.ru)
Автор: Дмитрий Левицкий

Претензии президента России Владимира Путина по поводу того, что Украина не передала имущество Союза Советских Социалистических Республик (СССР), являются манипуляцией фактами. Российская сторона сама с 90-х годов не предоставила информацию о стоимости активов, которые должны передать Москве.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.

"Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза -манипуляция фактами", - отметил он.

По его словам, Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.

В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны, Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.

"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - добавил Николенко.

Напомним, накануне Путин заявил, что Россия погасила долги за все советские республики, но Украина, например, до сих пор не передала зарубежные активы СССР.

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Владимир Путин МИД Украины
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