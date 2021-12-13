Манипуляция фактами. МИД ответил на претензии Путина по активам СССР
Претензии президента России Владимира Путина по поводу того, что Украина не передала имущество Союза Советских Социалистических Республик (СССР), являются манипуляцией фактами. Российская сторона сама с 90-х годов не предоставила информацию о стоимости активов, которые должны передать Москве.
Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко.
"Утверждение российского президента Владимира Путина о якобы невыполнении Украиной обязательства о передаче Российской Федерации зарубежных активов Советского Союза -манипуляция фактами", - отметил он.
По его словам, Распределение советского имущества регулируется Договором о правопреемстве по внешнему государственному долгу и активам СССР от 1991 года. Согласно договору доля Украины в общей сумме долга и активов СССР составляет 16,37%.
В 1994 году Украина и Россия подписали так называемое "соглашение о нулевом варианте", согласно которому РФ обязалась выплатить украинскую долю во внешнем государственном долге СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года. Со своей стороны, Украина должна была передать России свою долю в активах СССР по состоянию на 1 декабря 1991 года.
"В то же время, игнорирование российской стороной законных требований предоставить информацию о стоимости украинских активов, которые должны были передаваться, сделало невозможным ратификацию соглашения Верховной радой Украины. Этот документ не вступил в силу ни для Украины, ни для РФ. Следовательно, говорить о невыполнении каких-либо обязательств без надлежащего правового процесса кажется необоснованным", - добавил Николенко.
Напомним, накануне Путин заявил, что Россия погасила долги за все советские республики, но Украина, например, до сих пор не передала зарубежные активы СССР.