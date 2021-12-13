Маніпуляція фактами. МЗС відповів на претензії Путіна щодо активів СРСР

Претензії президента Росії Володимира Путіна з приводу того, що Україна не передала майно Союзу Радянських Соціалістичних Республік (СРСР), є маніпуляцією фактами. Російська сторона сама з 90-х років не надала інформацію про вартість активів, які повинні передати Москві.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко.

"Твердження російського президента Володимира Путіна про нібито невиконання Україною зобов'язання про передачу Російської Федерації зарубіжних активів Радянського Союзу - маніпуляція фактами", - зазначив він.

За його словами, розподіл радянського майна регулюється Договором про правонаступництво за зовнішнім державним боргом та активами СРСР від 1991 року. Згідно з договором частка України в загальній сумі боргу і активів СРСР становить 16,37%.

У 1994 році Україна і Росія підписали так звану "угоду про нульовий варіант", згідно з яким РФ зобов'язалася виплатити українську частку в зовнішньому державному боргу СРСР станом на 1 грудня 1991 року. Зі свого боку, Україна повинна була передати Росії свою частку в активах СРСР станом на 1 грудня 1991 року.

"У той же час, ігнорування російською стороною законних вимог надати інформацію про вартість українських активів, які повинні були передаватися, унеможливило ратифікацію угоди Верховною радою України. Цей документ не набув чинності ані для України, ані для РФ. Отже, говорити про невиконання будь-яких зобов'язань без належного правового процесу здається необґрунтованим", - додав Ніколенко.