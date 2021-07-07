Манипуляции трейдеров угрожают дальнейшей работе ТЭС, - "Центрэнерго" и ДТЭК

"Существенно осложнили ситуацию в энергетике и довели ее до угрожающей последние тенденции, связанные с ценовыми манипуляциями трейдеров-спекулянтов на "рынке на сутки вперед" (РСВ), а также бездействие в этом вопросе НКРЭКУ как регулятора рынка. В частности, ряд трейдеров-спекулянтов продолжали скупать на рынке электроэнергию, не имея при этом контрактов с конечными потребителями", - говорится в заявлении "ДТЭК Энерго".

В компании подчеркнули, злоупотребления трейдеров ставят под угрозу деятельность тепловой генерации в условиях подготовки к осенне-зимнему периоду, необходимости закупки топлива и ремонта оборудования.

Также в компании пояснили, что манипуляции на рынке привели к существенному снижению цены на РСВ по ОЭС Украины. Так, цена в базовой нагрузке в мае достигла 930 грн/МВт*ч, в июне - 1362 грн/МВт*ч, а за 7 дней июля опустилась до 765 грн/МВт*час. 3-го июля цена вообще снизилась до 378 грн/МВт*ч.

В то же время себестоимость производства электроэнергии тепловых станций составляет около 1550-1600 грн/МВт*час. Таким образом, при среднем объеме отпуска электроэнергии 50 млн кВт*ч в сутки, в июле станции "ДТЭК Энерго" несут убытки около 40 млн грн каждые сутки.

"Такие дисбалансы, нестабильность и ручное управление ценообразованием в отрасли, которое мы наблюдаем в последнее время, угрожают тем, что прогнозный убыток ТЭЦ и ТЭС по итогам 2021 года, при отсутствии изменений в рыночных условиях составит, по разным подсчетам, около -13,6 млрд грн за операционной деятельностью», - отметили в "ДТЭК Энерго".

В свою очередь. "Центрэнерго" действия трейдеров, отказавшихся выполнять обязательства по оплате купленной электроэнергии, назвали угрозой для национальной безопасности.

"Наша компания считает, что такие действия контрагентов является угрозой для национальной безопасности страны, такие действия приведут к срыву подготовки к ОЗП 2021-2022 и социальному взрыву со стороны шахтеров, у которых появится задолженность по заработной плате", - заявили в госкомпании.