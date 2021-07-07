Маніпуляції трейдерів загрожують подальшій роботі ТЕС, - "Центренерго" і ДТЕК

"Суттєво ускладнили ситуацію в енергетиці та довели її до загрозливої останні тенденції, пов’язані з ціновими маніпуляціями трейдерів-спекулянтів на "ринку на добу наперед" (РДН), а також бездіяльність у цьому питанні НКРЕКП як регулятора ринка. Зокрема, ряд трейдерів-спекулянтів продовжували скуповувати на ринку електроенергію, не маючи при цьому контрактів з кінцевими споживачами", - йдеться в заяві "ДТЕК Енерго".

В компанії наголосили, зловживання трейдерів ставлять під загрозу діяльність теплової генерації в умовах підготовки до осінньо-зимового періоду, необхідності закупівлі палива і ремонту обладнання.

Також в компанії пояснили, що маніпуляції на ринку призвели до суттєвого зниження ціни на РДН по ОЕС України. Так, ціна у базовому навантаженні у травні сягнула 930 грн/МВт*год, у червні - 1362 грн/МВт*год, а за 7 днів липня опустилася до 765 грн/МВт*год. 3-го липня ціна взагалі знизилася до 378 грн/МВт*год.

Водночас собівартість виробництва електроенергії теплових станцій складає близько 1550-1600 грн/МВт*год. Таким чином, при середньому обсязі відпуску електроенергії 50 млн кВт*год на добу, у липні станції "ДТЕК Енерго" зазнають збитків близько 40 млн грн кожної доби.

"Такі дисбаланси, нестабільність та ручне управління ціноутворенням в галузі, що ми спостерігаємо останнім часом, загрожують тим, що прогнозний збиток ТЕЦ та ТЕС за підсумками 2021 року, при відсутності змін у ринкових умовах складе, за різними підрахунками, близько -13,6 млрд грн за операційною діяльністю», - зазначили в "ДТЕК Енерго".

Своєю чергою, "Центренерго" дії трейдерів, які відмовилися виконувати зобов’язання з оплати купленої електроенергії, назвали загрозою для національної безпеки.

"Наша компанія вважає, що такі дії контрагентів є загрозою для національної безпеки країни, такі дії приведуть до зриву підготовки до ОЗП 2021-2022 та соціальному вибуху з боку шахтарів, у яких з’явиться заборгованість по заробітній платі", - заявили держкомпанії.