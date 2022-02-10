Манипуляции на рынке электроэнергии ставят отопительный сезон под угрозу, - ПЭАУ

"В последние две недели на рынке "на сутки вперед" (РСВ) произошло два значительных ценовых провала. По данным "Оператора рынка", цена на РСВ с 26 января по 30 января снизилась на 30% - до 1981 грн/МВт-ч, с 1 февраля по 5 февраля - на 40% (до 1560 грн/МВт-ч). Природа ценовых провалов на РСВ и внутрисуточном рынке - искусственная, в их основе манипуляции и искажение ценообразования", - говорится в нем.

Отмечается, что из-за манипуляций украинские энергогенерирующие компании вынуждены работать в убыток, что приведет к невозможности закупать уголь и проводить ремонтные кампании на тепловых электростанциях при подготовке к следующему отопительному сезону.

Дополнительным фактором обвала цены на РСВ является коммерческий импорт электроэнергии из Беларуси и работа атомной генерации всеми 15 энергоблоками.

ПЭАУ подчеркнула, что для выполнения плановых мероприятий по подготовке энергетической системы Украины к синхронизации с энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E критически важна стабилизация финансового состояния энергетических компаний.

Ассоциация просит Галущенко и Тарасюка ограничить импорт электроэнергии из России и Беларуси в часы минимальной нагрузки, принять меры против манипуляций на рынке электроэнергии, а также ввести новую вспомогательную услугу - "предоставление гарантированного резерва мощности", которая позволит аккумулировать средства для накопления угля и проведения ремонтов на ТЭС.