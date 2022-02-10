Маніпуляції на ринку електроенергії ставлять опалювальний сезон під загрозу, - ПЕАУ

"В останні два тижні на ринку "на добу вперед" (РДВ) сталося два значні цінові провали. За даними "Оператора ринку", ціна на РДВ з 26 січня по 30 січня знизилася на 30% - до 1981 грн/МВт-год, з 1 лютого по 5 лютого - на 40% (до 1560 грн/МВт-год). Природа цінових провалів на РДВ та внутрішньодобовому ринку - штучна, в їх основі маніпуляції та спотворення ціноутворення", - йдеться в ньому.

Зазначається, що через маніпуляції українські енергогенеруючі компанії змушені працювати на збиток, що призведе до неможливості закуповувати вугілля та проводити ремонтні кампанії на теплових електростанціях під час підготовки до наступного опалювального сезону.

Додатковим фактором обвалу ціни на РДВ є комерційний імпорт електроенергії з Білорусі та робота атомної генерації усіма 15 енергоблоками.

ПЕАУ наголосила, що для виконання планових заходів щодо підготовки енергетичної системи України до синхронізації з енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E є критично важливою стабілізація фінансового стану енергетичних компаній.

Асоціація просить Галущенка та Тарасюка обмежити імпорт електроенергії з Росії та Білорусі у години мінімального навантаження, вжити заходів проти маніпуляцій на ринку електроенергії, а також запровадити нову допоміжну послугу - "надання гарантованого резерву потужності", яка дозволить акумулювати засоби для накопичення вугілля та проведення ремонтів на ТЕС.