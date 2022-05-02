UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мангуше и на Луначарском кольце: сегодня согласованы две дополнительные точки эвакуации

Эвакуация из Мариуполя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это - селение Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.

Точное время прибытия эвакуационной колонны к согласованным пунктам на данный момент неизвестно. Напомним, что сегодня, 2 мая, из Мариуполя эвакуация намечена на 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити".

В горсовете добавили, что ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя.

"Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться к собственному транспорту (в конец колонны)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что 1 мая состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
эвакуация