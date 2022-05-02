В Мангуше и на Луначарском кольце: сегодня согласованы две дополнительные точки эвакуации

При поддержке ООН и Красного Креста сегодня согласованы две дополнительные локации для посадки людей в эвакуационную колонну, которая выедет из Мариуполя. Это - селение Мангуш и Луначарское кольцо возле Бердянска.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Мариупольского городского совета.
Точное время прибытия эвакуационной колонны к согласованным пунктам на данный момент неизвестно. Напомним, что сегодня, 2 мая, из Мариуполя эвакуация намечена на 7:00. Точка сбора - ТРЦ "Порт Сити".
В горсовете добавили, что ООН и Красный Крест подтвердили, что в Мангуше и Луначарском кольце людям можно будет сесть в автобусы, которые выедут из Мариуполя.
"Также к эвакуационной колонне можно будет присоединиться к собственному транспорту (в конец колонны)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что 1 мая состоялась эвакуация людей из "Азовстали" в Мариуполе. В Сети появилось видео спасения.
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