RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Мангуші і на Луначарському кільці: сьогодні узгоджені дві додаткові точки евакуації

Евакуація з Маріуполя (Фото: gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

За підтримки ООН і Червоного Хреста сьогодні узгоджені дві додаткові локації для посадки людей в евакуаційну колону, яка виїде з Маріуполя. Це - селище Мангуш і Луначарське кільце біля Бердянська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Маріупольської міської ради.

Точний час прибуття евакуаційної колони до узгоджених пунктів на даний момент невідомий. Нагадаємо, що сьогодні, 2 травня, з Маріуполя евакуація намічена на 7:00. Точка збору-ТРЦ "Порт Сіті".

У міськраді додали, що ООН та Червоний Хрест підтвердили, що у Мангуші та Луначарському кільці людям можна буде сісти в автобуси, які виїдуть із Маріуполя.

"Також до евакуаційної колони можна буде приєднатися на власному транспорті (в кінець колони)", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що 1 травня відбулася евакуація людей з "Азовсталі" в Маріуполі. У мережі з'явилося відео порятунку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
евакуація