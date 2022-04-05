В Мангуш отправилась новая партия помощи от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова продолжает оказывать гуманитарную помощь для жителей тех регионов, которые больше всего пострадали от войны. Среди них особое место занимают жители Мариуполя, которые уже в течение 40 дней борются за собственные жизни в блокадном городе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.
Благодаря помощи волонтеров-мариупольцев фонд передал первую партию продуктовых наборов во временно оккупированный Мангуша.
Наборы предназначены местных и для тех людей, которым удалось покинуть Мариуполь.
Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней". За 16 лет работы фонд помог 8 млн человек, из них 3,5 млн были спасены на Донбассе.