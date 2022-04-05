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До Мангуша вирушила нова партія допомоги від Фонду Ахметова

Фото: до Мангуша вирушила нова партія допомоги від Фонду Ахметова (прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Фонд Ріната Ахметова продовжує надавати гуманітарну допомогу для мешканців тих регіонів, які найбільше постраждали від війни. Серед них особливе місце займають жителі Маріуполя, які вже протягом 40 днів борються за власні життя у блокадному місті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Завдяки допомозі волонтерів-маріупольців фонд передав першу партію продуктових наборів до тимчасово окупованого Мангуша.

Набори призначені місцевих і для тих людей, яким вдалося залишити Маріуполь.

Допомога надається у рамках програми "Рінат Ахметов - Порятунок життів". За 16 років роботи фонд допоміг 8 млн осіб, із них 3,5 млн були врятовані на Донбасі.

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Рінат АхметовГуманітарна допомога