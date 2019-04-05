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Убийство Гандзюк: Мангеру надели электронный браслет

Новости » Общество    05.04.2019 - 18:36
Убийство Гандзюк: Мангеру надели электронный браслет
Фото: Владислав Мангер (РБК-Украина)

Любые выезды за пределы города Херсон могут происходить при предупреждении следователя

Владиславу Мангеру, которого подозревают в заказе убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк, уже надели электронное средство контроля в райотделе в Херсоне. Об этом в комментарии РБК-Ккраина сообщил спикер Нацполиции Ярослав Тракало.

По его словам, любые выезды за пределы города Херсон могут происходить при предупреждении следователя.

"Сегодня после обеда в городе Херсон в райотдел полиция надела Мангеру электронное средство контроля", - рассказал Тракало.

Отметим, 3 апреля Шевченковский райсуд Киева постановил удовлетворить ходатайство стороны обвинения в отношении Владислава Мангера частично. Судья принял решение не арестовывать Владислава Мангера, но обязали носить электронный браслет.

Напомним, 11 февраля главе Херсонского областного совета Владиславу Мангеру объявили подозрение в организации убийства Екатерины Гандзюк.

Ранее в журналистском расследовании программы "Схемы" утверждалось, что Мангер связан с подозреваемым в организации убийства Гандзюк. В частности, анализ публичных реестров показал наличие деловых отношений с Алексеем Левиным ("Москал"), который сбежал за границу. Кроме того, за неделю до нападения на Гандзюк юрист Мангера передал Левину базу отдыха на побережье Черного моря в поселке Лазурном.

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