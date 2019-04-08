ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Мангера госпіталізували перед черговим судом

Новини » Надзвичайні події    08.04.2019 - 12:43
Мангера госпіталізували перед черговим судом
Фото: Владислав Мангер (РБК-Україна)

Мангер знаходиться в лікарні через проблеми з серцем

Голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера госпіталізували через проблеми з серцем. Про це повідомила прес-секретар облради Галина Ляшевська, передає УНИАН.

Повідомляється, що Мангер перебуває на стаціонарному лікуванні в Херсонському обласному кардіологічному диспансері після того, як минулого тижня йому стало погано. За словами адвоката Дмитра Ільченка, заплановане на сьогодні засідання суду щодо продовження відсторонення Мангера від посади швидже за все буде перенесено.

Нагадаємо, минулого тижня Шевченківський райсуд Києва дозволив надіти на Мангера електронний браслет. Його також зобов'язали з'являтися до слідчого і прокурора за викликом, не виїжджати за межі Херсона без дозволу, повідомляти про зміну місця знаходження, здати на зберігання прокурору свій паспорт і паспорта для виїзду за кордон.

Крім того, суд відхилив клопотання захисту про зниження розміру застави.

Мангера підозрюють в організації вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. У лютому йому призначили заставу, на початку березня суд відсторонив його від займаної посади.

Справа Мангера: адвокат розказала про тиск на Віктора Гандзюка
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України госпитализацияКатерина ГандзюкВладислав Мангер
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся