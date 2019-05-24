Мангер прошел полиграф не по решению суда, - ГПУ

Председатель Херсонского областного совета Владислав Мангер, который является фигурантом дела об убийстве активистки херсонской Екатерины Гандзюк, не прошел психологическую экспертизу по определению суда, но опубликовал информацию о прохождении полиграфа. Об этом сообщил спикер Генеральной прокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

Исследования в Всеукраинской ассоциации полиграфологов было проведено по его собственной инициативе

"Согласно определению следственного судьи Шевченковского районного суда города Киева от 14 марта 2019 года Владислав Мангер, подозреваемый в уголовном производстве по факту причинения тяжелого телесного повреждения херсонской общественной активистке Катерине Гандзюк, что повлекло ее смерть, должен был пройти судебную психологическую экспертизу с применением специального технического средства - компьютерного полиграфа, исполнение которой поручено экспертам КНИИСЭ Министерства юстиции Украины", - сообщил представитель ГПУ

Однако, по словам Лысенко, "он (Мангер - ред.) не прошел психологическую экспертизу, а выложил в СМИ информацию о прохождении исследования в Всеукраинской ассоциации полиграфологов".

"Данное исследование проведено по его собственной инициативе, вне уголовного производства, и его материалы не могут быть приняты во внимание органом досудебного расследования, поскольку при этом он не выполнил требования постановления следственного судьи и не прошел экспертизу в специальном экспертном учреждении", - добавил представитель ГПУ.

Напомним, Генеральная прокуратура Украина объявила новую подозрении председателю Херсонского областного совета Владиславу Мангеру в деле общественной активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк . Теперь Мангера не подозревают в заказе убийства, а в заказе избиения Гандзюк.