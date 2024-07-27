"Маневр силою". Експерт вказав на важливий момент по F-16, пов'язаний з Польщею та Румунією.
Завдяки тому, що в Румунії діє тренувальний центр, а Польща, можливо, готує депо для зберігання F-16, Україна матиме можливості для так званого "маневру силою".
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна F-16 на підході. Коли Україна отримає винищувачі та чи скоро буде ефект на фронті.
Те, що Румунія та Польща готові сприяти щодо багатьох питань, є вдалим варіантом, вважає провідний науковий співробітник НАУ Валерій Романенко.
"У Румунії тренувальний центр, а Польща, можливо, готує депо для зберігання літаків, які нам будуть передавати. Тоді їм достатньо перелетіти кордон, здійснити посадку на будь-якому аеродромі і вже ніхто не скаже, що вони працюють з натовських аеродромів", - пояснює експерт.
Таким чином, можна буде ремонтувати та перекидати F-16 не з Данії, Нідерландів, Бельгії та Норвегії, а із сусідніх країн. Де вони накопичуватимуться у стані боєготовності.
"У цьому випадку нам доступний так званий маневр силою. Наприклад, у росіян починається сверблячка на якійсь ділянці фронту, більше винищувачів перелітає на нашу територію. Або якщо взимку негода чи відносно спокійно на фронті, вони летять на ремонт. Але наголошую, це моя особиста думка", - додав співрозмовник.
За його словами, виглядає так, що для F-16 в Україні буде один базовий та кілька оперативних аеродромів. Але щодо того, як їх застосовуватимуть безпосередньо, залежить не тільки від кількості, а й від оснащення та переданих озброєнь.
Майже напевно спочатку будуть доступні лише ракети "повітря-повітря" для ближнього бою та протирадіолокаційні AGM-88 HARM. За такого розкладу сподіватися на швидку появу на фронті не доводиться, тому що бити по наземних цілях просто не буде чим. І згідно з останніми сигналами, перші F-16 точно не залучать до фронтових операцій.
Що було до цього
В одному з нещодавніх інтерв'ю начальник авіації командування Повітряних сил Сергій Голубцов розкрив деякі нюанси, пов'язані з F-16. Зокрема, не всі літаки з'являться відразу в Україні. Деякі з них залишаться у тренувальних центрах за кордоном. І будуть резервом для заміни несправних бортів.
Нагадаємо, вперше згадки про те, що в Румунії буде створено регіональний центр для навчання пілотів на F-16, датуються липнем 2023 року. Вже менше, ніж за півроку, 13 листопада у Румунії відкривася Європейський навчальний центр на військово-повітряній базі Фетешті.