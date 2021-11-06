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Манчестерское дерби, тест для "Динамо" и битва в Милане: главные события спорта выходных

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Суббота 06 ноября 2021 09:45
Манчестерское дерби, тест для "Динамо" и битва в Милане: главные события спорта выходных Фото: откроет программу выходных манкунианское дерби (twitter.com/premierleague)
Автор: Игорь Литвиненко

Этот уик-энд подарит болельщикам, в частности, футбола сразу несколько топовых противостояний. Так, откроет спортивную программу выходных Манчестерское дерби между "МЮ" и "Ман Сити", а закроет - противостояние "Милана" и "Интера".

Подробнее о расписании главных событий 6-7 ноября - в материале РБК-Украина.

6 ноября

АПЛ. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 14:30 (ТВ: Setanta)

УПЛ. "Динамо" - "Ворскла" 17:00 (ТВ: 2+2)

Ла-Лига. "Сельта" - "Барселона" 17:15 (ТВ: Megogo)

Серия А. "Ювентус" - "Фиорентина" 19:00 (ТВ: Megogo)

Бундеслига. "РБ Лейпциг" - "Боруссия Д" 19:30 (ТВ: Setanta)

Серия А. "Кальяри" - "Аталанта" 21:45 (ТВ: Megogo)

Ла-Лига. "Реал" - "Райо Вальекано" 22:00 (ТВ: Megogo)

7 ноября

УПЛ. "Колос" - "Шахтер" 17:00 (ТВ: Футбол 1)

Ла-Лига. "Валенсия" - "Атлетико" 17:15 (ТВ: Megogo)

АПЛ. "Вест Хэм" - "Ливерпуль" 18:30 (ТВ: Setanta)

Серия А. "Милан" - "Интер" 21:45 (ТВ: Megogo)

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Динамо Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Футбол
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