Манчестерское дерби, тест для "Динамо" и битва в Милане: главные события спорта выходных
Этот уик-энд подарит болельщикам, в частности, футбола сразу несколько топовых противостояний. Так, откроет спортивную программу выходных Манчестерское дерби между "МЮ" и "Ман Сити", а закроет - противостояние "Милана" и "Интера".
Подробнее о расписании главных событий 6-7 ноября - в материале РБК-Украина.
6 ноября
АПЛ. "Манчестер Юнайтед" - "Манчестер Сити" 14:30 (ТВ: Setanta)
УПЛ. "Динамо" - "Ворскла" 17:00 (ТВ: 2+2)
Ла-Лига. "Сельта" - "Барселона" 17:15 (ТВ: Megogo)
Серия А. "Ювентус" - "Фиорентина" 19:00 (ТВ: Megogo)
Бундеслига. "РБ Лейпциг" - "Боруссия Д" 19:30 (ТВ: Setanta)
Серия А. "Кальяри" - "Аталанта" 21:45 (ТВ: Megogo)
Ла-Лига. "Реал" - "Райо Вальекано" 22:00 (ТВ: Megogo)
7 ноября
УПЛ. "Колос" - "Шахтер" 17:00 (ТВ: Футбол 1)
Ла-Лига. "Валенсия" - "Атлетико" 17:15 (ТВ: Megogo)
АПЛ. "Вест Хэм" - "Ливерпуль" 18:30 (ТВ: Setanta)
Серия А. "Милан" - "Интер" 21:45 (ТВ: Megogo)