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"Манчестер Юнайтед" закрыл первый переход лета

Фото: Эрик тен Хаг и Тайрелл Маласиа (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорцив

Руководство английского Манчестер Юнайтед оформило первый трансфер после назначения Эрика тен Хага главным тренером. На "Олд Траффорд" переехал защитник Тайрелл Маласиа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт клуба.

Нидерландец ради МЮ покинул "Фейеноорд". В структуре роттердамцев он воспитывался с 9 лет. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2017/18.

За пять сезонов в футболке родного клуба Маласиа провел 136 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. С "Фейеноордом" защитник получил Кубок Нидерландов 2017/18, Суперкубок страны в 2018 году и дошел до финала Лиги конференций 2021/22.

В английскую Премьер-лигу Маласиа переехал за ориентировочно 15 млн евро. На левом фланге обороны он будет конкурировать за место в составе с англичанами Шоу и Уильямсом, бразильцем Теллесом и испанцем Фернандесом.

Сезон 2021/22 "Манчестер Юнайтед" завершил на 6-й строчке АПЛ, а также не смог побороться за внутренние кубки. В Лиге чемпионов манкунианцы бесславно вылетели от мадридского "Атлетико" на стадии 1/8 финала.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Манчестер Юнайтед