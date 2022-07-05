"Манчестер Юнайтед" закрыл первый переход лета

Нидерландец ради МЮ покинул "Фейеноорд". В структуре роттердамцев он воспитывался с 9 лет. На профессиональном уровне дебютировал в сезоне 2017/18.

За пять сезонов в футболке родного клуба Маласиа провел 136 матчей во всех турнирах, в которых забил 4 мяча и отдал 10 результативных передач. С "Фейеноордом" защитник получил Кубок Нидерландов 2017/18, Суперкубок страны в 2018 году и дошел до финала Лиги конференций 2021/22.

В английскую Премьер-лигу Маласиа переехал за ориентировочно 15 млн евро. На левом фланге обороны он будет конкурировать за место в составе с англичанами Шоу и Уильямсом, бразильцем Теллесом и испанцем Фернандесом.

Сезон 2021/22 "Манчестер Юнайтед" завершил на 6-й строчке АПЛ, а также не смог побороться за внутренние кубки. В Лиге чемпионов манкунианцы бесславно вылетели от мадридского "Атлетико" на стадии 1/8 финала.