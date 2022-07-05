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"Манчестер Юнайтед" закрив перший перехід літа

Фото: Ерік тен Хаг і Тайрелл Маласіа (twitter.com/ManUtd)
Автор: Антон Федорців

Керівництво англійського "Манчестер Юнайтед" оформило перший трансфер після призначення Еріка тен Хага головним тренером. На "Олд Траффорд" переїхав оборонець Тайрелл Маласіа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

Нідерландець заради МЮ покинув "Фейєнорд". У структурі роттердамців він виховувався з 9 років. На професіональному рівні дебютував у сезоні 2017/18.

За п'ять сезонів у футболці рідного клубу Маласіа провів 136 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 м'ячі та віддав 10 результативних передач. Із "Фейєнордом" оборонець здобув Кубок Нідерландів 2017/18, Суперкубок країни в 2018 році та дійшов до фіналу Ліги конференцій 2021/22.

До англійської Прем'єр-ліги Маласіа переїхав за орієнтовно 15 млн євро. На лівому фланзі оборони він конкуруватиме за місце в складі з англійцями Шоу та Вільямсом, бразильцем Теллесом, іспанцем Фернандесом.

Сезон 2021/22 "Манчестер Юнайтед" завершив на 6-й сходинці АПЛ, а також не зміг поборотися за внутрішні кубки. У Лізі чемпіонів манкуніанці безславно вилетіли від мадридського "Атлетіко" на стадії 1/8 фіналу.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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Манчестер Юнайтед